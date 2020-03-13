США ударили по складам шиитской группировки в Ираке

13 марта 2020     18
США ударили по складам шиитской группировки в Ираке

США нанесли авиаудары по пяти складам с оружием шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Соединенные Штаты нанесли удары в ночь на пятницу, 13 марта, в ответ на ракетную атаку в Ираке, в результате которой погибли американские военнослужащие. В заявлении Пентагона сказано, что США произвели оборонительные высокоточные удары по объектам «Катаиб Хезболла» по всему Ираку. Так американская сторона намерена значительно ослабить способность группировки совершать в будущем атаки на силы возглавляемой США антитеррористической коалиции.

2 марта в центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.

С начала года американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

Источник: Лента.Ру

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