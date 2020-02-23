США ужесточат требования к финансовому положению иммигрантов

23 февраля 2020     20
США ужесточат требования к финансовому положению иммигрантов

В Соединенных Штатах 24 февраля начнут действовать новые поправки в закон об иммиграции, которые ужесточают требования к финансовому положению иммигрантов. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщило издание Voice of America.

Начиная с понедельника Служба гражданства и иммиграции США будет уполномочена отказывать мигрантам с низким доходом в законном проживании, визах или въезде на территорию страны.

Критики инициативы уже назвали ее «тестом на богатство».

По мнению экспертов, американские власти таким образом намерены пресечь наплыв людей, которые в будущем будут претендовать на социальные выплаты.

27 января данную инициативу президента США Дональда Трампа одобрил Верховный суд страны.

Ранее администрация США неоднократно заявляла, что будет ограничивать въезд иммигрантов, которые намерены жить в стране за счет государственных выплат, а также пользоваться программами медицинской и социальной поддержки для бедных.

Источник: Газета Известия

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