США указали на вред выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Выдача жителям Донбасса российского гражданства наносит вред минским соглашениям. С таким мнением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер у себя в Twitter.

«Россия должна выполнять свои минские обязательства. Выдача российских паспортов украинским гражданам — прямой вызов духу минских соглашений и мера, ставящая под угрозу все усилия по возвращению мира на Украину», — сказано в посте дипломата.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский распорядился ответить на российский шаг симметрично: разработать программу, по которой этнические украинцы из других государств смогут получать украинские паспорта по облегченной схеме.