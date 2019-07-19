США указали на вред выдачи российских паспортов жителям Донбасса

19 июля 2019     24
США указали на вред выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Выдача жителям Донбасса российского гражданства наносит вред минским соглашениям. С таким мнением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер у себя в Twitter.

«Россия должна выполнять свои минские обязательства. Выдача российских паспортов украинским гражданам — прямой вызов духу минских соглашений и мера, ставящая под угрозу все усилия по возвращению мира на Украину», — сказано в посте дипломата.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский распорядился ответить на российский шаг симметрично: разработать программу, по которой этнические украинцы из других государств смогут получать украинские паспорта по облегченной схеме.

Сейчас читают:

На мысе Хрустальном найден снаряд времён ВОВ
На мысе Хрустальном найден снаряд времён ВОВ

Во время земляных работ на улице Капитанская обнаружена мина времен Великой Отечественной войны, сообщили “” в пресс-службе управления МЧС по …


В Севастополе состоится второй смотр детей в Академию хореографии
В Севастополе состоится второй смотр детей в Академию хореографии

21 июня в 10:00 в спорткомплексе ТЦ«Муссон» состоится второй предварительный смотр детей 6-8 лет в Академию хореографии, сообщила пресс-служба правительства Севастополя …


Спасибо за ваш колоссальный труд, Дмитрий Владимирович!
Спасибо за ваш колоссальный труд, Дмитрий Владимирович!

На личной странице Instagram экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников появились данные о результатах работы власти в городе с 2016 по 2019 год. В ответ поблагодарили Дмитрия …


В числе лучших нудистских пляжей России и зона отдыха в Крыму
В числе лучших нудистских пляжей России и зона отдыха в Крыму

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос и определил лучшие нудистские пляжи.  В первую пятерку вошел один крымский и четыре кубанских …


Врио губернатора Севастополя встретился с Сергеем Шойгу
Врио губернатора Севастополя встретился с Сергеем Шойгу

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня вернулся в город после рабочей поездки в Москву. Там у него состоялась …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты