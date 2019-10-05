США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат Совета национальной безопасности (СНБ) страны. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, решение может быть связано со скандалом вокруг разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и попытками демократов начать процедуру импичмента. Отмечается, что именно информация от одного из сотрудников СНБ, вероятно, легла в основу претензий к американскому лидеру.

Другой причиной называется смена помощника Трампа по нацбезопасности: после увольнения Джона Болтона этот пост 18 сентября занял Роберт О’Брайен. Сокращение таким образом поможет сделать подразделение более гибким, пишет агентство.

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Кроме того, отмечает Bloomberg, Трамп в целом желает повысить эффективность СНБ, в котором сейчас числятся примерно 310 человек, большинство из которых — сотрудники спецслужб, Минобороны и Госдепартамента. Сколько из них затронет сокращение, не уточняется.

Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумене. СНБ был необходим для тесной координации Госдепартамента и силовых структур для совместного противостояния Советскому Союзу. Таким образом президента также обеспечивали экспертами, которые могли бы дать конкретные рекомендации в вопросах национальной безопасности и политики.

Процедуру импичмента Трампа начали в палате представителей 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Американский лидер назвал процедуру импичмента госпереворотом.

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Источник: Лента.Ру