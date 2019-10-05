США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета

5 октября 2019     7
США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат Совета национальной безопасности (СНБ) страны. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, решение может быть связано со скандалом вокруг разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и попытками демократов начать процедуру импичмента. Отмечается, что именно информация от одного из сотрудников СНБ, вероятно, легла в основу претензий к американскому лидеру.

Другой причиной называется смена помощника Трампа по нацбезопасности: после увольнения Джона Болтона этот пост 18 сентября занял Роберт О’Брайен. Сокращение таким образом поможет сделать подразделение более гибким, пишет агентство.

Материалы по теме

02:17 — 25 сентября

18:21 — 25 сентября

Кроме того, отмечает Bloomberg, Трамп в целом желает повысить эффективность СНБ, в котором сейчас числятся примерно 310 человек, большинство из которых — сотрудники спецслужб, Минобороны и Госдепартамента. Сколько из них затронет сокращение, не уточняется.

Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумене. СНБ был необходим для тесной координации Госдепартамента и силовых структур для совместного противостояния Советскому Союзу. Таким образом президента также обеспечивали экспертами, которые могли бы дать конкретные рекомендации в вопросах национальной безопасности и политики.

Процедуру импичмента Трампа начали в палате представителей 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Американский лидер назвал процедуру импичмента госпереворотом.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета
США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат Совета национальной безопасности (СНБ) страны. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, …


Командующий ЧФ вернулся в Севастополь на сторожевом корабле «Пытливый»
Командующий ЧФ вернулся в Севастополь на сторожевом корабле «Пытливый»

Он наградил медалями 25 членов экипажа корабля. Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал …


В МЧС назвали наиболее защищенные от пожаров дома
В МЧС назвали наиболее защищенные от пожаров дома

В МЧС России многоэтажки признали самыми защищенными многоквартирными домами в плане пожарной безопасности. Об этом 5 октября пишет ТАСС со …


«Перейти к конструктивному взаимодействию»: в Грузии призвали к восстановлению авиасообщения с Россией
«Перейти к конструктивному взаимодействию»: в Грузии призвали к восстановлению авиасообщения с Россией

Грузинская сторона выступает за скорейшее возобновление прямого авиационного сообщения с Россией. Об этом заявил глава МИД республики Давид Залкалиани. По …


В Минобороны Украины готовят провокацию – воздушный налёт на Севастополь
В Минобороны Украины готовят провокацию – воздушный налёт на Севастополь

Киевские телеканалы сообщили, что акцию якобы провели некие самодеятельные «аэроразведчики-волонтёры», но это сомнительно, ибо действовали «любители» профессионально и явно при …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты