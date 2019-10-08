США уточнили планы по своим войскам в Сирии

8 октября 2019     6
США уточнили планы по своим войскам в Сирии

США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере страны. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

По словам представителя американской администрации, речь идет о 50 военных, которые останутся в Арабской Республике, но будут переведены на другие базы в стране.

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Одновременно с этим президент США Дональд Трамп предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам Вашингтона в Сирии. Он также заявил о 50 военнослужащих, которые находятся в зоне военной операции Анкары. «Я сказал Эрдогану: “Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами”», — уточнил он.

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. По заявлению Трампа, пришло время выйти из этих «нелепых и бесконечных» войн. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны сами справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с пленными боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), считает он.

В ночь на 8 октября Истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька на северо-востоке Сирии. В ходе обстрела объекта, контролируемого арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», разрушены два моста. Жертв в результате атаки нет.

Источник: Лента.Ру

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