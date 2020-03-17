Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

17 марта 2020     19
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

Фото опубликовано @khivju

Материалы по теме

18:16 — 16 марта

Сиди и смотри

Герои кино боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. Их знания помогут в борьбе с коронавирусом

Актер подчеркнул, что находится в Норвегии. Члены его семьи также оказались заражены. Он опубликовал селфи с 49-летней женой, журналисткой и режиссером Гри Хивью. «Мы самоизолируемся дома на столько, на сколько потребуется. Здоровье у нас в порядке — у меня только легкие симптомы простуды. Есть люди в зоне риска, для которых этот вирус может оказаться ужасной новостью, так что я призываю вас всех быть крайне осторожными», — написал он.

Хивью призвал подписчиков регулярно мыть руки, не подходить к другим людям ближе чем на полтора метра и находиться на карантине.

41-летний Кристофер Хивью снимался во втором сезоне сериала «Ведьмак». Как сообщал Deadline, из-за пандемии коронавируса съемки отложили на две недели. После того как у актера нашли коронавирус, Netflix призвала всю съемочную группу самоизолироваться.

16 марта 47-летний британский актер Идрис Эльба объявил, что также заразился коронавирусом. Вирус также был найден у американского актера Тома Хэнкса и его жены.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
В Крыму из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

В Крыму с сегодняшнего дня вводится режим повышенной готовности для всех органов управления вводится режим повышенной готовности. С 17 марта …


В акции «Субботник здоровья» приняли участие более 250 севастопольцев
В акции «Субботник здоровья» приняли участие более 250 севастопольцев

В севастопольских поликлиниках в рамках акции «Субботник здоровья» прошли обследование более двухсот человек. Среди них ветераны Великой Отечественной войны и …


Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая
Россия закрыла границы для иностранцев до 1 мая

Правительство РФ временно ограничит въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные меры применят в целях защиты …


Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом. Об этом он сообщил …


Россия проверит ветеранов Латышкого легиона СС на причастность к геноциду
Россия проверит ветеранов Латышкого легиона СС на причастность к геноциду

Следственный комитет России детально изучит список ветеранов Латышского легиона СС из доклада фонда «Историческая память» и фонда поддержки и развития …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты