Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

Фото опубликовано @khivju

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Актер подчеркнул, что находится в Норвегии. Члены его семьи также оказались заражены. Он опубликовал селфи с 49-летней женой, журналисткой и режиссером Гри Хивью. «Мы самоизолируемся дома на столько, на сколько потребуется. Здоровье у нас в порядке — у меня только легкие симптомы простуды. Есть люди в зоне риска, для которых этот вирус может оказаться ужасной новостью, так что я призываю вас всех быть крайне осторожными», — написал он.

Хивью призвал подписчиков регулярно мыть руки, не подходить к другим людям ближе чем на полтора метра и находиться на карантине.

41-летний Кристофер Хивью снимался во втором сезоне сериала «Ведьмак». Как сообщал Deadline, из-за пандемии коронавируса съемки отложили на две недели. После того как у актера нашли коронавирус, Netflix призвала всю съемочную группу самоизолироваться.

16 марта 47-летний британский актер Идрис Эльба объявил, что также заразился коронавирусом. Вирус также был найден у американского актера Тома Хэнкса и его жены.

Источник: Лента.Ру