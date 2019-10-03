Сын вице-президента МТС устроил гонки с полицейскими в Москве

3 октября 2019     12
Сын вице-президента МТС устроил гонки с полицейскими в Москве

Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов, управляя автомобилем BMW, несколько часов пытался уйти от преследования сотрудников правоохранительных органов в Москве. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, сотрудники ДПС начали преследование после того, как водитель отказался остановиться по их требованию. Когда автомобиль заблокировали в одном из дворов, нарушитель отказался выходить из машины. Тем не менее, полицейские задержали нарушителя.

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00:14 — 18 мая 2017

Как отмечает издание, вместе с 25-летним Ибрагимовым в машине в момент задержания находился его друг. Причины поведения самого водителя в настоящее время устанавливаются.

20 ноября 2018 года сообщалось, что Абдувахоб Маджидов, известный участием в гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, выдворен за пределы России, поскольку представляет реальную угрозу общественному порядку и основам конституционного строя России.

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Источник: Лента.Ру

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