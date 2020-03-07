Сын главы центра по контролю над заболеваниями Грузии заразился коронавирусом

7 марта 2020     7
Сын главы центра по контролю над заболеваниями Грузии заразился коронавирусом

Одним из 12 зараженных коронавирусом в Грузии является сын директора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья страны Николоз Гамкрелидзе. Об этом в субботу, 7 марта, инфицированный написал на своей странице в Facebook.

«Как стало известно вчера, я находился в контакте с сотрудником, у которого был выявлен коронавирус. С самого начала и я, и все те люди, с кем он общался, перешли на карантин. <…> Мне сделали анализ, который подтвердил, что я заражен коронавирусом», — говорится в посте.

Гамкрелидзе добавил, что проходит лечение в инфекционной больнице Тбилиси и чувствует себя хорошо.

О первом заболевшем коронавирусом в Грузии стало известно 26 февраля. Вирус выявили у мужчины, прибывшего накануне из Ирана через Азербайджан. Пациент был помещен в инфекционное отделение больницы. Спустя два дня в стране был зафиксирован второй случай заражения коронавирусом у гражданина Грузии, недавно вернувшегося из Италии.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

Источник: Газета Известия

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