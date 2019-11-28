Сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент в туалете самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним в туалете на борту самолета.

В сети появилось видео, в котором показано, как музыкант застрял в туалете. Инцидент произошел во время перелета пианиста из Казани в Москву.

Сам артист выразил уверенность, что подобная ситуация могла произойти с кем угодно.

По его словам, он зашел в туалет, и в какой-то момент в дверь начали стучать. От неожиданности Затравкин нажал кнопку слива и его засосало в унитаз.

«Сильно испугавшись, я стал двигаться и пытался отцепить руку. Я ее засунул под живот — между стеной, и в нише она застряла», — цитирует его РЕН ТВ.

При этом артист указал, что экипаж оперативно пришел ему на помощь, а вот на пассажира, который начал снимать происходящее на видео, сын Сафронова решил подать в суд.

Ранее сообщалось, что пассажир британской авиакомпании EasyJet, идя в туалет, попытался открыть дверь воздушного судна на высоте 9 тыс. м.

Источник: Газета Известия