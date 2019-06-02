Сын погибшего экс-футболиста «Реала» написал прощальное письмо отцу

Старший сын погибшего экс-футболиста мадридского «Реала» Хосе Антонио Рейеса в Instagram-аккаунте написал прощальное письмо отцу.

Хосе Рейес-младший выложил фотографию с отцом и написал, что это их последний совместный снимок. «В тот день ты, как всегда, давал мне советы, но сегодня ты навсегда ушел, и это самый тяжелый день в моей жизни! Я всегда буду гордиться тобой, папа», — отметил он.

Мальчик пожалел, что недостаточно много времени провел с отцом. «Но только мы с тобой знаем, как сильно мы любили друг друга! Я знаю, что с небес ты будешь заботиться обо мне, и я никогда не забуду тебя! Я люблю тебя, папа!» — подытожил он.

О смерти Рейеса стало известно 1 июня. Футболист попал в ДТП, в котором его машина вылетела с трассы и загорелась. Рейесу было 35 лет. По информации La Sexta, причиной аварии стало превышение скорости.

Рейес являлся воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Он выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, дважды становился победителем Лиги Европы с «Атлетико» и трижды — с «Севильей».

Источник: Лента.Ру