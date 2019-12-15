Сын Руперта Мердока купил самый дорогой дом Калифорнии

Поместье, показанное в титрах сериала «Деревенщина из Беверли-Хиллз», в Калифорнии было продано за $150 млн. Это рекордная цена для штата и одна из самых крупных сделок на рынке недвижимости в США. Об этом сообщает Forbes в воскресенье, 15 декабря.

Новым владельцем поместья стал бизнесмен Лаклан Мердок — сопредседатель медиахолдинга News Corp, подконтрольный его отцу Руперту Мердоку. Состояние их семьи Forbes оценивает примерно в $19,7 млрд. После покупки Мердоку-младшему придется заплатить налог на недвижимость в размере $1,3 млн.

Площадь особняка составляет около 2300 кв. м. В нем 18 спален и 24 ванных комнаты. Кроме того, в нем есть винный погреб, в котором можно хранить до 12 500 бутылок алкоголя. Также там есть бассейн длиной 23 м, гостевой дом, теннисный корт и сады с фонтанами.

Находится поместье на земельном участке, площадь которого составляет 4 га.

Отмечается, что впервые поместье выставили на продажу в 2017 году. Тогда его оценили в $350 млн.

В июне Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России. Лидером списка стали владения компании «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», созданной отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Площадь принадлежащих компании земель — 649 тыс. га, их стоимость оценивается примерно в 68,5 млрд рублей.

Источник: Газета Известия