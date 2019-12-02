Сын случайно отправил фото своего секса матери и сгорел от стыда

2 декабря 2019     38
Сын случайно отправил фото своего секса матери и сгорел от стыда

Пользователь Reddit с ником Lubie121 случайно отправил матери фотографии и аудио занятия сексом. Это произошло из-за особой функции его смартфона.

Lubie121 пояснил, что при трех быстрых нажатиях кнопки разблокировки экрана телефон отсылает сообщение с просьбой об экстренной помощи тем людям, которых определил пользователь устройства. При этом к сообщению прикрепляются фото с фронтальной и задней камеры, короткая аудиозапись происходящего вокруг и GPS-координаты смартфона.

Кнопка разблокировки случайно нажалась, когда он занимался сексом. Сообщение с просьбой о помощи было отправлено партнеру Lubie121 и его матери, которая сразу же перезвонила сыну. Он попросил ее не смотреть фотографии и не слушать аудиозапись. Юзер добавил, что почувствовал одновременно ужас, шок и стыд.

Автор поста уточнил, что снимки получились размытыми, но на записи отчетливо были слышны звуки секса. «Я надеюсь, что мама удалила сообщения. Если нет, Рождество будет очень неловким, и мне придется переехать на другой континент», — заключил он.

Ранее на Reddit стал популярен пост с рассказом мужчины о том, как он увидел в порно двойника своей жены. Сначала он запаниковал, но потом установил, что в откровенном видео снималась другая женщина.

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Источник: Лента.Ру

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