Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».

В Instargam артист, сыгравший в ленте супрегероя Ника Фьюри, указал на несоответствие постера образу его героя.

Так, по сюжету из-за травмы Фьюри носил повязку на левом глазу. Джексон разместил видео, на котором запечатлены две афишы с изображением его персонажа рядом друг с другом.

При этом на одном постере повязка закрывала левый глаз, а на втором правый, отмечает «Газета.ру».

«Что здесь происходит? » — написал актер.

21 июня сообщалось, что американский актер Киану Ривз может исполнить роль супергероя в киновселенной Marvel.

Источник: Газета Известия