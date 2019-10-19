С начала беспорядков в Каталонии задержаны почти 130 человек

18 октября 2019     22
С начала беспорядков в Каталонии задержаны почти 130 человек

Почти 130 человек были задержаны правоохранительными органами Испании в ходе беспорядков в Каталонии. Об этом 18 октября рассказал и.о. главы МВД страны Фернандо Гранде-Марласка в эфире телеканала 24 Horas.

Отмечается, что с понедельника, 14 октября, задержаны 128 человек, 207 сотрудников правоохранительных органов пострадали, сожжены более 800 контейнеров, повреждены около 100 полицейских машин.

Комментируя беспорядки, происходящие в Барселоне недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции, он сообщил, что в них участвуют около 400 радикалов, и правоохранительные органы отвечают на их действия, чтобы избежать серьезных инцидентов.

Кроме того, 18 октября, в Каталонии проходила всеобщая забастовка в связи с приговором Верховного суда каталонским политикам, организовавшим в 2017 году референдум о независимости региона от Испании. 14 октября их осудили на сроки до 13 лет тюремного заключения.

В октябре 2017 года парламент Каталонии официально одобрил законопроект о независимости, но испанское правительство применило ст. 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида. 12 лидеров движения за независимость Каталонии предстали перед испанским судом.

Источник: Газета Известия

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