С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин

19 февраля 2020     11
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин

С охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess сняли карантин, пассажиры начали сходить на берег в Японии. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает РИА Новости.

Первыми с судна выпускают пожилых людей. У берега пассажиров ожидают автобусы. Лайнер должны покинуть около 500 человек, у которых не обнаружили инфекцию.

Ранее планировалось, что все здоровые пассажиры покинут судно в течение двух дней с 19 по 21 февраля после двухнедельного карантина.

18 февраля сообщалось, что на Diamond Princess число инфицированных пассажиров выросло на 88 и составило 542 человека.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

Источник: Лента.Ру

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