Таджиков успокоили по поводу перевода денег из России

3 декабря 2019     10
Таджиков успокоили по поводу перевода денег из России

Переводы средств через платежную систему Contact из России в Таджикистан не приостанавливались, выплаты клиентам на территории республики осуществляются. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

По его словам, Contact заранее открыл счет в Национальном банке Таджикистана. Новая система переводов через национальный процессинговый центр при регуляторе была протестирована. «Первые операции по новому порядку прошли сегодня ночью», — сообщил собеседник издания. Он пояснил, что система пока в новинку не только для российской стороны, но и для местных банков, в связи с чем могут происходить задержки в обслуживании.

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Информацию подтвердили в пресс-службе Национального банка Таджикистана (НБТ). В регуляторе сообщили ТАСС, что Contact, а также «Юнистрим» и Western Union подключились к новой системе. Однако, по данным НБТ, переводы через Contact будут доступны во второй половине дня, через Western Union — в течение одного-двух дней. Задержка связана с «некоторыми техническими моментами», сказали в регуляторе.

Ранее сообщалось, что системы Western Union, Contact и «Близко» приостановили операции по отправке средств в Таджикистан в связи с запуском в республике 3 декабря новой системы денежных переводов. «Юнистрим», MoneyGram и «Золотая корона» между тем продолжили осуществлять операции, хотя не гарантируют выдачу средств на территории Таджикистана.

Новая система денежных переводов в Таджикистане начала работу 3 декабря 2019 года. В ее рамках все денежные переводы должны проходить через НБТ, а все работающие в республике платежные системы — подключиться к национальному процессинговому центру при регуляторе, обрабатывающему переводы. С его помощью местные власти планируют повысить эффективность системы, прозрачность операций, а также минимизировать операционные риски.

Источник: Лента.Ру

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