Таиланд упростит жизнь туристам

Таиланд отменит въездные анкеты для въезжающих в страну туристов. Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на администрацию премьер-министра страны..

Нововведение вступит в силу в течение ближайших трех месяцев, а въездные анкеты по форме ТМ6 будут выведены из документооборота и заменены бар-кодами.

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00:07 — 3 сентября

По словам представителя администрации премьер-министра Таиланда Кобсака Пхутракуна, подача иммиграционных форм, связанных с подтверждением адреса проживания экспатов каждые три месяца и сообщением о временном выезде (более 24 часов) из места регистрации будут переведены на онлайновые платформы, обслуживаемые специальными программами для смартфонов. Он заверил, что жизнь иностранцев в стране станет «значительно легче».

Чиновник отметил, что решение принято на фоне увеличения потока туристов и невозможностью организовать места для хранения въездных форм. По его информации, за 2019 год в страну приедет более 20 миллиона туристов.

Ранее сообщалось, что три процента россиян назвали Таиланд самой желаемой страной для путешествий. Страна оказалась на одной строчке в рейтинге с Японией, Индией, Китаем, Австралией, Новой Зеландией, и Египтом.

Источник: Лента.Ру