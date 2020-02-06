Тайвань запретил въезд туристам с материкового Китая из-за коронавируса

6 февраля 2020     18
Тайвань запретил въезд туристам с материкового Китая из-за коронавируса

Тайвань на фоне распространения коронавируса ввел полный запрет на въезд туристов с материкового Китая. Также регион закрыли для иностранцев, которые недавно побывали в Гонконге и Макао. Гражданам других государств, имеющим резидентский статус в Тайване, въезд по-прежнему разрешен, передает японское агентство Kyodo в четверг, 6 февраля.

Местным жителям, которые побывали в Китаев, Гонконге и Макао, предписан 14-дневный домашний карантин.

Также введены ограничения на продажу медицинских масок: не больше двух штук в неделю на человека. Отпуск этого товара производится только по предъявлению медицинского страхового полиса.

По последним данным, в Тайване зарегистрировано 11 случаев инфицирования коронавирусом.

Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР заявила, что Пекин сохранит каналы информационного взаимодействия с Тайбеем после закрытия въезда на Тайвань для жителей Китая, и будет предоставлять необходимые сведения, однако не позволит, чтобы ситуация стала предлогом для «действий под лозунгом тайваньской независимости», передает ТАСС.

Тайвань — частично признанное государство, которое Китай считает одной из своих автономий.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. По состоянию на 6 февраля, число заразившихся в регионе составило 19,7 тыс., погибли 549 человек.

ВОЗ признала распространение инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Источник: Газета Известия

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