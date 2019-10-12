Тайсон Фьюри подерется с рестлером

12 октября 2019     15
Тайсон Фьюри подерется с рестлером

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри примет участие в вечере профессионального рестлинга под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE). Об этом сообщает «Би Би Си».

31-летний боксер проведет матч против американского прорестлера Брона Строумана. Фьюри уже появился в эфире шоу WWE — тяжеловес демонстративно поссорился с будущим соперником. Выступление состоится в рамках шоу в Саудовской Аравии, которое пройдет 31 октября.

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14 сентября Фьюри провел поединок против шведа Отто Уаллина. Несмотря на победу судейским решением, выступление британца раскритиковал его отец. Боксер получил множественные рассечения, потребовалось наложение более 40 швов.

Фьюри — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) а также журнала The Ring.

Источник: Лента.Ру

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