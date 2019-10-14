Тайфун в Японии унес жизни 44 человек

KyodoNews / YouTube

Число жертв обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис» достигло 44 человек. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает Kyodo News.

По данным издания, 14 человек числятся пропавшими без вести, по меньшей мере 100 получили ранения. Премьер-министр Синдзо Абэ выступил по телевидению, рассказав о спасательных операциях и обеспечении убежищем всех, кому пришлось покинуть жилища из-за стихийного бедствия.

Эвакуированы были более 38 тысяч человек из 17 префектур в центральной и восточной Японии. К экстренной ситуации привели сильные дожди: реки вышли из берегов и затопили жилые районы.

Сообщается, что это 19-ый тайфун в этом сезоне, но первый настолько сильный. Он произошел 12 октября. С ним по времени совпала другая катастрофа — в двух префектурах одновременно с паводком произошло землетрясение силой от трех до четырех баллов.

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Источник: Лента.Ру