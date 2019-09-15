Таксист врезался в толпу в Японии

15 сентября 2019     16
Таксист врезался в толпу в Японии

Автомобиль такси въехал в толпу на тротуаре в центре японской Нагои, в результате пострадали не менее семи человек. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По его данным, инцидент произошел в районе железнодорожной станции Канаяма поздно вечером в субботу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, за рулем такси находился 70-летний водитель. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В мае автомобиль в результате аварии въехал в толпу детей в японском городе Оцу в префектуре Сига на острове Хонсю. 13 человек были доставлены в больницы.

Источник: Газета Известия

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