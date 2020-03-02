Таксист насмерть сбил двух человек во Владимире

Водитель такси сбил двух человек во Владимире, пострадавшие скончались. Об этом сообщили в областном УМВД 2 марта.

Инцидент произошел во вторник около 06:15 мск. За рулем иномарки находился местный житель 1987 года рождения. Погибшие — мужчина и женщина, предположительно, пенсионеры — переходили дорогу в неположенном месте.

По данным сайта kp.ru, неподалеку от места происшествия есть подземный переход. Иномарка двигалась на большой скорости. В результате ДТП на участке дороги образовался затор, сбилось расписание городских автобусов.

По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

Ранее в этот день во Владимирской области столкнулись микроавтобус и фура. ДТП произошло неподалеку от города Гороховца. В результате аварии один человек погиб, 16 пострадали.

Источник: Газета Известия