Таксист насмерть сбил двух человек во Владимире

2 марта 2020     34
Таксист насмерть сбил двух человек во Владимире

Водитель такси сбил двух человек во Владимире, пострадавшие скончались. Об этом сообщили в областном УМВД 2 марта.

Инцидент произошел во вторник около 06:15 мск. За рулем иномарки находился местный житель 1987 года рождения. Погибшие — мужчина и женщина, предположительно, пенсионеры — переходили дорогу в неположенном месте.

По данным сайта kp.ru, неподалеку от места происшествия есть подземный переход. Иномарка двигалась на большой скорости. В результате ДТП на участке дороги образовался затор, сбилось расписание городских автобусов.

По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

Ранее в этот день во Владимирской области столкнулись микроавтобус и фура. ДТП произошло неподалеку от города Гороховца. В результате аварии один человек погиб, 16 пострадали.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Около парка «Учкуевка» запретят остановку и стоянку
Около парка «Учкуевка» запретят остановку и стоянку

Новые дорожные знаки появятся в районе парка «Учкуевка» 18 марта. Для оптимизации транспортных потоков, на участках дорог «Подъезд к Учкуевке» …


Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России
Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России. Здравоохранение»

Екатерина Леонтьева из 1472 Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России стала единственной жительницей Севастополя, которая вышла в полуфинал конкурса «Лидеры России» …


Севастопольцы через соцсети жалуются на благоустройство
Севастопольцы через соцсети жалуются на благоустройство

Территории вокруг детских садов, школ, больниц и других социальных объектов Севастополя нуждаются в благоустройстве. Причиной одной из первых жалоб в …


Крым возглавил рейтинг направлений для экстремального отдыха в России
Крым возглавил рейтинг направлений для экстремального отдыха в России

Крым лидирует в списке самых желанных российских направлений у любителей экстремального отдыха. К такому выводу пришли эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха …


На пожаре в Крыму погиб человек
На пожаре в Крыму погиб человек

Пожарные потушили возгорание в частном жилом доме и обнаружили на месте тело 46-летнего мужчины. В 02:27 1 марта в МЧС …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты