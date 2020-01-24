Тактаров вспомнил о стремлении организаторов «слить неамериканцев» в ранних UFC

24 января 2020     18
Тактаров вспомнил о стремлении организаторов «слить неамериканцев» в ранних UFC

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров рассказал об отношении к представителям спортсменов не из США в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Интервью с 52-летним актером вышло в YouTube-канале «Люди с характером».

Тактаров отметил, что в ранних турнирах организаторы отдавали предпочтение местным спортсменам и чинили препятствия иностранцам. «Все было устроено для того, чтобы неамериканца слить. Дали между боями тебе 12 минут. Десять из них тебя мучает доктор. И на следующий поединок ты выходишь более уставшим, чем был после предыдущего», — вспоминает Тактаров.

Ранние UFC проводились по турнирной системе. Чемпионом становился боец, одержавший победу в каждом из трех поединков. В своем дебютном турнире Тактаров провел два поединка, уступив американцу Дэну Северну — бой был остановлен врачом из-за рассечения на лице российского спортсмена. На UFC 6 в 1995 году Тактаров одержал три победы удушающими приемами. В последней схватке россиянин одолел американца Тэнка Эббота.

После успеха в UFC Тактаров продолжил выступать в промоушене. Россиянин принял участие еще в двух турнирах. После этого боец бился в различных организациях: Pride, Bodog Fight, World Vale Tudo и Pancrase.

После завершения карьеры бойца Тактаров сосредоточился на работе в кино. В частности, Тактаров исполнил одну из ведущих ролей в кинокартине «Хищники».

Источник: Лента.Ру

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