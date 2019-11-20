«Талибан» догнал и перегнал ИГ по числу убийств

20 ноября 2019     26
«Талибан» догнал и перегнал ИГ по числу убийств

Число жертв «Талибана» за последние годы выросло — таким образом афганское движение обогнало по этому показателю террористическую организацию «Исламское государство». Об этом говорится в отчете «Глобальный индекс терроризма 2019», опубликованном Институтом экономики и мира.

По данным статистики, в 2018 году от действий талибов погибли более 6,1 тысячи человек, а деятельность ИГ привела к смерти 1,3 тысячи людей. Это вызвано, с одной стороны, разгромом ИГ международной коалицией, с другой — ухудшением ситуации в Афганистане, который сейчас считается наиболее опасной страной в мире с точки зрения террористической угрозы. Из 20 самых смертельных терактов 2018 года 17 произошли именно там.

В течение 15 лет до этого наихудшая ситуация наблюдалась в Ираке. В целом число жертв терроризма снижается четвертый год подряд, в прошлом году оно сократилось на 15 процентов, а по сравнению с пиковым показателем в 2014 году — на 52 процента.

Авторы отчета отмечают, что новым трендом стал терроризм ультраправых экстремистов в западных странах. Число атак с их стороны за последние пять лет выросло на 320 процентов, хотя все еще занимает незначительную долю в мировом терроризме.

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18:07 — 10 февраля

В 2015 году боевики ИГ и афганского движения «Талибан» объявили друг другу священную войну (джихад).

По некоторым данным, конфликт между двумя террористическими организациями начался после того, как лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назвал муллу Мохаммада Омара — основателя «Талибана» — «дураком и неграмотным военачальником», который не заслуживает «ни духовного, ни политического доверия». В ответ лидер талибов заявил, что ни один из членов движения не встанет под знамена «Исламского государства», а флаги группировки никогда не появятся на афганской земле.

«Исламское государство» — радикальная исламистская группировка, захватившая в 2014 году значительные части территорий Сирии и Ирака.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

ИГ и «Талибан» запрещены в России.

Источник: Лента.Ру

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