Талоны на школьную форму выдают в Оренбургской области

14 августа 2019     32
Талоны на школьную форму выдают в Оренбургской области

Один городской округ и два района завершили выдачу талонов на школьную форму в Оренбургской области. Помощь получают многодетные и малоимущие семьи.

Всего в регионе планируют оказать помощь с покупкой 13,4 тыс. комплектов школьной одежды для мальчиков и девочек. В муниципалитеты завезли 99% необходимого количество формы, продано уже 43%. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Реализация талонов в образовательных учреждениях началась 1 июля. На текущий момент все талоны раздали в трех муниципалитетах. Размер дотации составляет 769 рублей.

За полную стоимость школьную форму купили для 5,5 тыс. детей.

Источник: Газета Известия

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