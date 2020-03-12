Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу

12 марта 2020     15
Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу

Танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) прибыл в порт Одессы. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Танкер с 90 тыс. т азербайджанской нефти прибыл в Одессу сегодня во второй половине дня, сейчас его подгоняют под разгрузку. Сегодня начнется слив и подача в трубопровод», — приводит его слова издание «Белорусские новости».

Тищенко отметил, что Мозырский завод получит нефть на следующей неделе. По его словам, это не окажет влияния на транзит российской нефти по нефтепроводу «Броды-Мозырь», так как система прокачки нефти из Одессы в Белоруссию специально выстроена таким образом.

Первую поставку нефти для Белоруссии госнефтекомпания Азербайджана SOCAR отгрузила из турецкого порта Джейхан 6 марта.

3 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива. Однако он добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

Источник: Газета Известия

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