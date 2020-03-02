Танцплощадку обустроят в ульяновском парке Дружбы народов

Парк Дружбы народов в Ульяновске продолжат ремонтировать: сделают танцплощадку и зону коворкинга. В МБУ «Стройзаказчик» разработали эскизы с учетом мнений горожан.

Запланирован ремонт дорожки от берёзовой аллеи верхней площадки, кольцевой нижней аллеи парка и соединение её с лестницей, выходящей к Краеведческому музею. Здесь заменят старое разбитое покрытие, установят торшеры, оборудуют площадку для танцев и зону коворкинга. Также отремонтируют водоотводящие лотки и вырубят поросль, пишет 1ul.ru.

Планируется обустройство выхода к будущей набережной Волги. Там предполагается построить еще и новый речпорт. Из парка хотят оборудовать технический проезд – спуск Пролетарский.

Источник: Газета Известия