Танцплощадку обустроят в ульяновском парке Дружбы народов

2 марта 2020     19
Танцплощадку обустроят в ульяновском парке Дружбы народов

Парк Дружбы народов в Ульяновске продолжат ремонтировать: сделают танцплощадку и зону коворкинга. В МБУ «Стройзаказчик» разработали эскизы с учетом мнений горожан.

Запланирован ремонт дорожки от берёзовой аллеи верхней площадки, кольцевой нижней аллеи парка и соединение её с лестницей, выходящей к Краеведческому музею. Здесь заменят старое разбитое покрытие, установят торшеры, оборудуют площадку для танцев и зону коворкинга. Также отремонтируют водоотводящие лотки и вырубят поросль, пишет 1ul.ru.

Планируется обустройство выхода к будущей набережной Волги. Там предполагается построить еще и новый речпорт. Из парка хотят оборудовать технический проезд – спуск Пролетарский.

Источник: Газета Известия

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Парк Дружбы народов в Ульяновске продолжат ремонтировать: сделают танцплощадку и зону коворкинга. В МБУ «Стройзаказчик» разработали эскизы с учетом мнений …



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