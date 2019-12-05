Тарантино выбрал новый лучший фильм года

5 декабря 2019     18
Тарантино выбрал новый лучший фильм года

Главный редактор сайта Awards Ace Эрик Уэбер пообщался с режиссером Квентином Тарантино и выяснил, какие фильмы 2019 года он считает лучшими. Уэбер опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.

«Прошлой ночью говорил с Квентином Таратино. Хотел узнать о его любимых картинах 2019 года. Вот они: “Ирландец”, “Капкан”, “Доктор Сон”», — написал он на своей странице.

В ноябре в беседе с журналистом Питом Хэммондом режиссер отмечал лишь ленту «Капкан», которую снял Александр Ажа. «Тарантино сказал, что кино впечатлило его во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства» — поделился тогда журналист.

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Мировая премьера работы Мартина Скорсезе «Ирландец», которая внезапно обогнала «Капкан» в личном рейтинге Тарантино, состоялась 27 сентября на Netflix. Аналитики ведущих развлекательных изданий пришли к выводу, что этот фильм обладает наибольшим шансом получить «Оскар» в этом году.

Источник: Лента.Ру

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Тарантино выбрал новый лучший фильм года

Главный редактор сайта Awards Ace Эрик Уэбер пообщался с режиссером Квентином Тарантино и выяснил, какие фильмы 2019 года он считает …



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