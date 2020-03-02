Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

2 марта 2020     18
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с депутатом Госдумы, трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. Ее слова приводятся в блоге Елены Вайцеховской.

«Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира», — заявила Тарасова. Тренер вспомнила, как помогала подопечной после рождения сына. Она посчитала, что не стоит расстраиваться из-за того, что Роднина не помнит и не ценит многого, сделанного для нее.

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора. По ее словам, журналисты должны быть профессионалами своего дела, «а не просто трепачами». В ответ тренер заявила, что не обращает внимание на критику.

Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.

Источник: Лента.Ру

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