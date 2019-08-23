Тарасова выступила с критикой показательных номеров Медведевой

23 августа 2019     14
Тарасова выступила с критикой показательных номеров Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о показательных номерах российской фигуристки Евгении Медведевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова рассказала, что наблюдала за тренировками Медведевой. «С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится», — заявила она.

По мнению тренера, каждый показательный номер должен открывать у фигуристки что-то новое. «Номер должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов», — отметила она.

В апреле этого года Медведева представила показательный номер на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле, в котором она выступила в розовой латексной мини-юбке и коротком топе. Во время номера она разделась, сняв с себя шубу. Пользователи соцсетей посчитали наряд слишком откровенным и сравнили его с порнографией.

В прошлом сезоне Медведева выиграла финал Кубка России и завоевала бронзу на чемпионате мира.

Источник: Лента.Ру

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