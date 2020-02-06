Театру Российской армии исполнилось 90 лет

Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) 6 февраля отмечает 90-летний юбилей. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщила пресс-служба театра.

«Мы будем праздновать юбилей весь день. Гостей театра ждет интересная программа», — рассказала ТАСС представитель театра.

К юбилею приурочили и открытие музея театра Российской армии. В экспозиции представят экспонаты, отражающие жизнь коллектива с момента создания театра. Выставка представит галерею актеров, расскажет о наиболее значимых событиях в долгой истории театра, о творческом союзе артистов с армией, пишет REGNUM.

В честь праздника в 15:30 проведут закладку в зрительском фойе звезды народной артистки СССР Любови Добржанской (1905-1980). В 17:00 начнется спектакль «Барабанщица» по пьесе Афанасия Салынского в постановке главного режиссера ЦАТРА, народного артиста России Бориса Морозова. Впервые спектакль ставился в 1959 году. За все время его ставили больше 700 раз.

Центральный театр Красной армии (ЦТКА) основали в 1929 году по инициативе политуправления Рабоче-крестьянской Красной Армии из нескольких артбригад, которые и образовали его первый состав. Премьера первого спектакля «К. В. Ж. Д.» о событиях на Китайско-Восточной железной дороге состоялась 6 февраля 1930 года.

В 1940 году для театра по проекту архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева построили здание в форме пятиконечной звезды. Первый спектакль сыграли там 14 сентября 1940 года. Это был «Полководец Суворов» Игоря Бахтерева и Александра Разумовского. Всего за годы существования театра его коллектив поставил свыше 400 спектаклей. На сцене выступали множество звезд, в том числе Фаина Раневская, Любовь Добржанская и Владимир Зельдин. Последние двадцать пять лет труппой руководит Борис Морозов, сообщает телеканал «Звезда».

16 января сообщалось, что артисты Театра Вахтангова вновь выступят в Париже. По словам директором парижского театра «Мариньи» Жан-Люка Шоплена, в конце февраля они покажут пьесу польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс». Осенью театр привозил в Париж «Евгения Онегина» и «Дядю Ваню».

Источник: Газета Известия