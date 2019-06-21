Тегеран опроверг данные о предупреждении от США

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави опроверг информацию о том, что Тегеран получил от США предупреждение о готовящейся атаке. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».

«США никакого послания через Оман не отправляли», — сообщил Хосрави телерадиокомпании IRIB, комментируя данные о том, что предупреждение было отправлено при посредничестве Омана.

Тем временем спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал предпринять все усилия, чтобы снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном. При этом он отметил чрезвычайную агрессию со стороны Ирана, сообщает Reuters.

«Ирану необходимо отвечать на нашу дипломатию дипломатией, а не военной силой», — сказал Хук.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Тегеране сообщило о предупреждении, которое было передано верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Собеседник агентства рассказал, что Трамп призывал Иран к переговорам, подчеркивая, что не хочет войны. Однако в Исламской Республике ответили, что любая атака со стороны США чревата региональными и международными, а решение насчет ответа будет принимать Хаменеи.

Ранее 21 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.

Источник: Газета Известия