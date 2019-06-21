Тегеран опроверг данные о предупреждении от США

21 июня 2019     15
Тегеран опроверг данные о предупреждении от США

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави опроверг информацию о том, что Тегеран получил от США предупреждение о готовящейся атаке. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».

«США никакого послания через Оман не отправляли», — сообщил Хосрави телерадиокомпании IRIB, комментируя данные о том, что предупреждение было отправлено при посредничестве Омана.

Тем временем спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал предпринять все усилия, чтобы снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном. При этом он отметил чрезвычайную агрессию со стороны Ирана, сообщает Reuters.

«Ирану необходимо отвечать на нашу дипломатию дипломатией, а не военной силой», — сказал Хук.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Тегеране сообщило о предупреждении, которое было передано верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Собеседник агентства рассказал, что Трамп призывал Иран к переговорам, подчеркивая, что не хочет войны. Однако в Исламской Республике ответили, что любая атака со стороны США чревата региональными и международными, а решение насчет ответа будет принимать Хаменеи.

Ранее 21 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Тегеран опроверг данные о предупреждении от США
Тегеран опроверг данные о предупреждении от США

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави опроверг информацию о том, что Тегеран получил от США предупреждение о готовящейся …


В парке «Патриот» прошла первая репетиция военного шоу
В парке «Патриот» прошла первая репетиция военного шоу

На следующей неделе в Севастополе пройдёт военно-технический форум “Армия-2019”. Зрелищное шоу можно будет увидеть в центральном кластере парка “Патриот”. Зрителям …


Нахимовское училище окончили первые выпускники, поступившие после воссоединения с Россией
Нахимовское училище окончили первые выпускники, поступившие после воссоединения с Россией

Лейтенантские погоны и кортики получили выпускники Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени Нахимова. Более ста сорока офицеров и …


Во дворах Севастополя дети начнут прыгать и бегать
Во дворах Севастополя дети начнут прыгать и бегать

 


ЧП в Крыму: мужчина нарушил законодательство и лишился кисти руки
ЧП в Крыму: мужчина нарушил законодательство и лишился кисти руки

 



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты