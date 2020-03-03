Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем

Американская кантри-поп певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Об этом 2 марта писала Daily Mail.

По данным издания, Свифт лидирует в данном топ-листе второй год подряд. Первую награду она получила в 2014 году. В 2019 году она смогла повторить свой успех. За год Свифт удалось сделать более трех миллионов эквивалентных продаж своих музыкальных альбомов, пишет REGNUM. По словам гендиректора IFPI Френсиса Мура, исполнительница не стоит на месте, а продолжает развиваться. Кроме того, у нее серьезная поддержка фан-сообщества.

На второй строчке оказался британский певец Эд Ширан, на третьем — американский рэпер Post Malone, отмечает телеканал «360».

При составлении списка учитывается успех артиста и на цифровых платформах, и в обороте аналоговых записей, уточняет «Газета.ру».

28 февраля сообщалось, что Тейлор Свифт предстала в образе мужчины в своем новом видеоклипе на песню The Man.

Источник: Газета Известия