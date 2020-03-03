Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем

3 марта 2020     13
Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем

Американская кантри-поп певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Об этом 2 марта писала Daily Mail.

По данным издания, Свифт лидирует в данном топ-листе второй год подряд. Первую награду она получила в 2014 году. В 2019 году она смогла повторить свой успех. За год Свифт удалось сделать более трех миллионов эквивалентных продаж своих музыкальных альбомов, пишет REGNUM. По словам гендиректора IFPI Френсиса Мура, исполнительница не стоит на месте, а продолжает развиваться. Кроме того, у нее серьезная поддержка фан-сообщества.

На второй строчке оказался британский певец Эд Ширан, на третьем — американский рэпер Post Malone, отмечает телеканал «360».

При составлении списка учитывается успех артиста и на цифровых платформах, и в обороте аналоговых записей, уточняет «Газета.ру».

28 февраля сообщалось, что Тейлор Свифт предстала в образе мужчины в своем новом видеоклипе на песню The Man.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Ту-160 дозаправился на скорости 600 километров в час
Ту-160 дозаправился на скорости 600 километров в час

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 более восьми часов провели в воздухе, в течение которых на высоте более пяти километров и скорости 600 …


Купленный на день рождения ребенку щенок умер во время перелета
Купленный на день рождения ребенку щенок умер во время перелета

Собака породы йоркширский терьер умерла в самолете авиакомпании Delta во время перелета из американского штата Огайо в штат Калифорния. Об …


В Госдуме ответили США относительно сравнения Крыма и советской Прибалтики
В Госдуме ответили США относительно сравнения Крыма и советской Прибалтики

Сравнивать ситуацию вокруг Крыма с политикой в отношении советских прибалтийских республик некорректно, поскольку в тот исторический период были другие геополитические …


Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем
Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем

Американская кантри-поп певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Об этом 2 …


В Германии показали новый Audi A3 Sportback
В Германии показали новый Audi A3 Sportback

Компания Audi представила в Германии пятидверный хетчбэк A3 Sportback нового поколения. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба немецкого …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты