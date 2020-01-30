Телеведущий гарантировал христианам божественную защиту от коронавируса

30 января 2020     15
Телеведущий гарантировал христианам божественную защиту от коронавируса

В эфире американской христианской передачи TruNews показали сюжет, в котором ведущий Рик Уайлз (Rick Wiles) рассказал о «божественной природе» коронавируса, назвав его посланной богом эпидемией, которая должна очистить планету от грехов. Как отмечает издание Right Wing Watch, он также предрек Конец света в связи распространением вируса.

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Уайлз усмотрел причину появления коронавируса в атеистической политике Китая и посоветовал своим зрителям одуматься. «Посмотрите на Китай: безбожная страна, безбожное правительство, безбожное коммунистическое правительство, преследующее христиан», — добавил он.

Телеведущий также гарантировал для христианам божественную защиту от коронавируса. По мнению Уайлза, в «группе риска» находятся только те, кто противостоит церкви, насмехается над богом или нападает на его слуг.

Ранее ситуацию с распространением коронавируса прокомментировала российская телеведущая Елена Малышева. По ее словам, разговоры о его опасности сильно преувеличены, в связи с чем нет необходимости говорить о возможной пандемии.

По состоянию на 29 января от коронавируса погиб 131 человек, заражено свыше шести тысяч. Первый случай заражения был зафиксирован в Ухане. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомы — повышенная температура, утомляемость и кашель с мокротой.

Источник: Лента.Ру

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