Телеведущий Михаил Ширвиндт решил развестись с женой

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал на развод со своей супругой Татьяной Морозовой. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.

«В мировом судебном участке Пресненского района 17 июля зарегистрировано исковое заявление Михаила Александровича Ширвиндта <…> о расторжении брака », — рассказала Кокая журналистам агентства городских новостей «Москва».

По ее словам, досудебная подготовка назначена на 1 августа, бракоразводный процесс будет проходить в закрытом режиме.

Сам Ширвиндт сообщил журналистам, что не собирается делить с супругой имущество и находится с ней в хороших отношениях. Другие подробности рассказывать он отказался.

Телеведущий известен российским зрителям по передачам «Дог-шоу «Я и моя собака» и «Хочу знать».

Ранее в июле бывший король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, развелся со своей женой, обладательницей титула «Мисс Москва – 2015» Оксаной Воеводиной.

Источник: Газета Известия