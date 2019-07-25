Телеведущий Михаил Ширвиндт решил развестись с женой

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал на развод со своей супругой Татьяной Морозовой. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.
«В мировом судебном участке Пресненского района 17 июля зарегистрировано исковое заявление Михаила Александровича Ширвиндта <…> о расторжении брака », — рассказала Кокая журналистам агентства городских новостей «Москва».
По ее словам, досудебная подготовка назначена на 1 августа, бракоразводный процесс будет проходить в закрытом режиме.
Сам Ширвиндт сообщил журналистам, что не собирается делить с супругой имущество и находится с ней в хороших отношениях. Другие подробности рассказывать он отказался.
Телеведущий известен российским зрителям по передачам «Дог-шоу «Я и моя собака» и «Хочу знать».
Ранее в июле бывший король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, развелся со своей женой, обладательницей титула «Мисс Москва – 2015» Оксаной Воеводиной.
Источник: Газета Известия
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