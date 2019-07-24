Телеведущий поприветствовал своего ребенка в мире наркоманов и восхитил сеть

Австралийский теле- и радиоведущий Эндрю Костелло (Andrew Costello) продемонстрировал подписчикам в Facebook, как он отреагировал на приобретение телефона его 11-летней дочерью Матильдой. Пользователей сети восхитило его послание ребенку.

Костелло опубликовал скриншот своей переписки с дочерью: на ее приветствие он разразился большой тирадой о мире, где господствуют гаджеты, а люди стали наркоманами, зависимыми от своих смартфонов. «Мне просто так грустно думать, что она теперь присоединяется к миру зависимости от устройств… Одно хорошо. Я был первым человеком на этой земле, который послал ей сообщение», — подписал пост телеведущий.

В своем послании Костелло напомнил Матильде, что каждое послание имеет ценность, и с помощью отправленного сообщения можно как осчастливить человека, так и полностью разрушить его жизнь. «Всегда помни, независимо от того, насколько крут твой телефон, нет ничего круче, чем оставить его, пойти и поговорить с кем-то», — написал он.

В завершение своей тирады телеведущий заявил, что телефон следует использовать с умом, ведь Apple будет выпускать новый гаджет каждый год, а отец у девочки всего один, так что с ним следует вести себя хорошо.

Публикация набрала несколько тысяч лайков и сотни комментариев. Подписчики восхитились находчивостью Костелло и теми принципами, которые он стремился передать ребенку. «Какое замечательное послание!» — согласился с ним один из комментаторов. «Спасибо, что поделились (надеюсь, что вы получили ее разрешение на это). Отличный совет, все должны следовать ему», — поддержал его другой.

Многие пользователи назвали Костелло отличным отцом и позавидовали его дочери, которой так повезло иметь понимающего и любящего родителя.

Ранее российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал мобильные телефоны угрозой человечеству. Он посетовал, что из-за электронных сообщений люди теряют индивидуальность.

Источник: Лента.Ру