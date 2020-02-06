Телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров стал лауреатом премии «Золотое перо России»

Высшую награду в области журналистки РФ — премию «Золотое перо России» получил автор и ведущий итоговой программы «Добров в эфире» на РЕН ТВ Андрей Добров.

Торжественная церемония чествования победителей и лауреатов прошла в театре «Новая опера» в рамках XXVIII благотворительного бала прессы.

Премия “Золотое перо России” учреждена Союзом журналистов России (СЖР). Почетное звание “Золотое перо России” присваивается российским журналистам за выдающиеся творческие достижения по совокупности заслуг или за отдельные публикации, в которых были продемонстрированы высокое профессиональное мастерство, гражданская позиция, личное мужество, проявленное при их подготовке.

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» объединяет около 100 тыс. человек, в него входят 83 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений. Профессиональная независимая общественная организация работников СМИ была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии, пока в 1956 году не было создано оргбюро Союза журналистов СССР.

Источник: Газета Известия