Телеканалу «Playboy TV» вынесли предупреждение за брань в эфире

26 августа 2019     22
Телеканалу «Playboy TV» вынесли предупреждение за брань в эфире

Телеканалу «Playboy TV» вынесли письменное предупреждение за нецензурную брань в эфире. Соответствующее письмо Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в понедельник, 26 августа, предупреждение вынесено «в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением российского законодательства в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций».

По данным Роскомнадзора, во время записи одного из эфиров сотрудники телеканала использовали матерные слова и выражения, что нарушает ст. 4 Закона «О средствах массовой информации».

Ранее в августе Роскомнадзор потребовал украинский новостной портал nv.ua ограничить доступ к материалам, содержащим оскорбления гимна России. Контент с сайта был удален.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Звезда «Полицейского с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Звезда «Полицейского с Рублевки» похудел на 40 килограммов

Актер Роман Попов, сыгравший следователя Мухина в сериале «Полицейский с Рублевки», похудел на 40 киллограммов. Об этом он рассказал в …


90% работ по ремонту коллектора в севастопольской Голубой бухте выполнены
90% работ по ремонту коллектора в севастопольской Голубой бухте выполнены

Работы по устранению прорыва коллектора в Голубой бухте завершат в течение одного-двух дней. Водолазы уже установили специально изготовленный хомут, что …


Жительницам Севастополя станет проще беречь грудь
Жительницам Севастополя станет проще беречь грудь

Обследование на выявление рака молочной железы станет доступнее для жительниц Севастополя: в больницы поступят новые маммографы. «До конца этого года …


Расписание гастролей Свердловской музкомедии в Севастополе 7-14 сентября
Расписание гастролей Свердловской музкомедии в Севастополе 7-14 сентября

Спектакли проходят на сцене театра имени Луначарского, начало в 18:30 7 и 8 сентября – «Екатерина Великая», музыкальные хроники времен …


Для участников «Тавриды-АРТ» стойка регистрации на авиарейсы открыта прямо на форуме
Для участников «Тавриды-АРТ» стойка регистрации на авиарейсы открыта прямо на форуме

В Судаке на площадке творческого фестиваля «Таврида-АРТ» организована специальная стойка регистрации. Такую услугу гостям и участникам форума второй год подряд …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты