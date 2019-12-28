Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

28 декабря 2019     19
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы. Как сообщает 28 декабря РЕН ТВ, погибшая была пристегнута наручниками для ролевых игр к кровати.

По данным телеканала, при предварительном осмотре следов насильственной смерти на теле не было.

Отмечается, что номер девушка забронировала самостоятельно, на сутки.

Следователи начали проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.

Источник: Газета Известия

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Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

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