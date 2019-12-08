Температура воздуха в Москве превысит норму в начале недели

8 декабря 2019     16
Температура воздуха в Москве превысит норму в начале недели

В ближайшие два дня температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 5-6 градусов. Об этом 8 декабря «РИА Новости» рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Днем в центре города температура воздуха будет нулевой либо слабо положительной, от +1 до +2 градусов, а на окраинах — слабо отрицательной: от -1 до -2 градусов», — сообщила Позднякова.

Метеоролог добавила, что ночью температура будет держаться на нулевом уровне, а существенные осадки в эти дни не ожидаются.

Ранее 8 декабря в Москве и области из-за гололедицы объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Источник: Газета Известия

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