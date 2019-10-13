Теннисист Медведев победил на турнире в Шанхае

13 октября 2019     17
Теннисист Медведев победил на турнире в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 октября, и завершилась победой Медведева в двух партиях — 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 14 минут.

В сентябре Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борне Чорича.

В том же месяце спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 года. Успешное выступление на соревнованиях помогло Медведеву подняться на четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В «Севастополь телеком» проходят обыски
В «Севастополь телеком» проходят обыски

В компании «Севастополь телеком», которая предоставляет в городе услуги телефонной связи и интернета, прошли обыски и выемка документов. Об этом …


Турки оценили Поклонскую
Турки оценили Поклонскую

Заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская принимает участие в международном мероприятии в Стамбуле – Конференции спикеров парламентов по …


После смерти мальчика «Артек» ждет проверка Росздравнадзора
После смерти мальчика «Артек» ждет проверка Росздравнадзора

Качество оказания медицинской помощи в “Артеке” проверит Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения – такое поручение сделала министр здравоохранения России Вероника …


Построили и бросили: почему фонтаны Парка Победы зарастают водорослями
Построили и бросили: почему фонтаны Парка Победы зарастают водорослями

Севастопольцев беспокоит состояние фонтанов в Парке Победы, которые были построены во время масштабной реконструкции, и запущены в мае этого года. …


Теннисист Медведев победил на турнире в Шанхае
Теннисист Медведев победил на турнире в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты