Теннисист Медведев победил на турнире в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 октября, и завершилась победой Медведева в двух партиях — 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 14 минут.

В сентябре Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борне Чорича.

В том же месяце спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 года. Успешное выступление на соревнованиях помогло Медведеву подняться на четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Источник: Лента.Ру