Терешкова рассказа о письмах благодарности за «сохранение Путина»

15 марта 2020     13
Терешкова рассказа о письмах благодарности за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова рассказала, что ежедневно получает много писем с благодарностью за предложенную поправку к Конституции, которая позволяет действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.

«Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: «спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путина — ред.)», — цитируют Терешкову «РИА Новости» в воскресенье, 15 марта.

По ее словам, народ помнит о том, «в каком виде и в каком состоянии он (президент — ред.) принял нашу страну, он буквально собирал по частицам», и ценит авторитет российского лидера, благодаря которому с «нашей страной считаются».

Предложение убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента и дать возможность действующему российскому лидеру избираться вновь депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила 10 марта. По ее мнению, это надо сделать, но только если «этого потребует ситуация» и «захотят люди». Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой.

Внести изменения в Конституцию Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 20 января. 11 марта документ вместе с инициативой Терешковой был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении и Советом Федерации. 13 марта изменения поддержали все региональные парламенты, на следующий день итоги рассмотрения утвердил Совфед.

Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок Конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.

Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, запланировано на 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

Источник: Газета Известия

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