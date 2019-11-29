Территории инновационного периода: в Минэкономразвития России дали импульс точкам роста

Министерство экономического развития Российской Федерации в этом году отобрало семь проектов в рамках программы по акселерации МСП, которая в том числе предусматривает субсидии на создание и развитие технопарков. Это уже вторая конкурсная волна, победители в течение двух лет получат в общей сложности около 2,8 млрд рублей. Подробнее — в материале «Известий».

Три модели

Семь технопарков прошли конкурс Минэкономразвития России, по итогам которого некоторые из них получат субсидию в размере полумиллиарда рублей: «Промтехнопарк КСК» в Тверской области, «Магас» в Ингушетии, «ИКСЭл» во Владимирской области, частные технопарки «Машиностроение», «Саров» и ГАЗ в Нижегородской области, а также «Союз» в Пензенской.

По данным Ассоциации кластеров и технопарков России, на сегодняшний день в 53 регионах работают 157 технопарков. Технопарки приглашают инвесторов на оборудованные площадки, которые под конкретные запросы может доработать управляющая компания. На них располагаются офисы, лаборатории и производственные площади, а также инфраструктурные объекты — в зависимости от направления работы технопарка.

По модели их можно поделить на три категории — инфраструктурные, инновационные и кооперационные, говорит директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. Первые делают акцент на объеме ресурсов свободных площадей, вторые — на притяжении наукоемких компаний.

«Кооперационная модель предполагает размещение субъектов МСП на базе производственных площадей действующих крупных промышленных предприятий-резидентов технопарка, — объясняет Шпиленко. — Кооперация крупного бизнеса с МСП позволяет крупным предприятиям освободиться от непрофильной деятельности, снизить издержки, обеспечить загрузку избыточных площадей».

Малый и средний бизнес же получает долгосрочные заказы от «старших товарищей», а также доступ к дорогостоящему оборудованию. Такая модель, по словам Андрея Шпиленко, распространена, например, в Московской области.

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Работа в рамках технопарка позволяет бизнесу сократить расходы. По подсчетам Минэкономразвития России, экономия на издержках может достигать 35%.

Поддержкой российских технопарков, помимо МЭР, занимается Минпромторг России. В Москве, например, эта работа полностью сосредоточена в руках региональных властей — столичный бюджет позволяет обходиться без дополнительных мер поддержки.

Показательный пример

На сегодняшний день в Москве уже 34 технопарка, до 2018 года в них было инвестировано более 20 млрд рублей. Каждая десятая компания-резидент специализируется на разработках в сфере IT.

«У нас в городе сегодня в технопарках работает уже около 2 тыс. предприятий, в основном это малые и средние предприятия, — заявлял мэр столицы Сергей Собянин. — Причем все технопарки заполнены почти до отказа, заполняемость — 95%, это выше, чем в офисах и торговых центрах».

Одним из последних этот статус получил «Текон» в районе Хорошёво-Мневники. Его резиденты занимаются производством цифровых микросхем, микроэлектронных компонентов, контроллеров, оборудование для ТЭК и многое другое.

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В столичных технопарках резидентам предоставляют субсидии на оборудование, освобождают их от налога на имущество и частично — от земельного: оплатить нужно 0,7% от начисленного.

«Текон» — один из примеров узкопрофильного технопарка. Подобная территория в ближайшее время будет создана в Ставропольском крае, но под другие задачи. Под городом Лермонтовым появится технопарк «Пятигорье», который позволит вывести из тени местных кустарных портных и сможет стать центром легкой промышленности всей страны в будущем.

В Ставропольском крае уже три года работает промышленный технопарк «Монокристалл» на базе одноименного предприятия, которое является крупнейшим мировым производителем синтетического сапфира для электронной и оптоэлектронной промышленности. В 2018 году Минэкономразвития России выбрало его для предоставления субсидий.

Программа акселерации МСП

Меры по поддержке частных технопарков прописаны в федеральном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», который, в свою очередь, является подпроектом национальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Новый механизм предоставления субсидий предполагает, что не менее 20% в проекте технопарка или промышленного парка должно быть частной составляющей. Важно вместе работать, а не просто выделять бюджетные средства на развитие бизнеса. Необходимо обеспечить также профессиональное сопровождение на первых этапах», — подчеркивает замглавы департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина.

В 2019 году на отбор проектов «Акселерация субъектов МСП» было подано 48 заявок из 25 субъектов. В конечном счете Минэкономразвития России одобрило семь заявок по технопаркам, а также десять заявок по промышленным паркам.

Речь идет о проектах во Владимирской, Пензенской, Свердловской и Рязанской областях, на Камчатке и в других регионах — всего 11 субъектов. Субсидия выделяется на целый спектр работ, включая подготовку строительной площадки, само строительство или реконструцию и закупку оборудования.

«Почему это важно? Малые и средние предприятия, работающие на рынках высокотехнологичной продукции и услуг, вынуждены конкурировать с компаниями, уже работающими на рынке и имеющими технологии и отработанный производственный процесс. Прежде всего, это зарубежные компании, которые имеют не только устойчивую клиентскую базу, но и доступ к «дешевым», «длинным» деньгам», — отмечает заместитель министра экономического развития Вадим Живулин.

При этом создание высокотехнологичного продукта требует по меньшей мере нескольких месяцев исследований, а то и лет. Следом — длительные сроки окупаемости. Субсидирование технопарков — это помощь со стороны государства для субъектов МСП, которые хотят вывести на рынок инновационный продукт.

Первые успехи

В прошлом году МЭР одобрило пять заявок, общая сумма субсидий превысила 2,6 млрд рублей. Они были распределены между технопарком «Технокампус 2.0» в Ульяновской области, проектом «Технопарк-Мордовия», «Электрополис» в Псковской области, «Монокристалл» в Ставропольском крае, а также «Южной промзоной» в Карелии.

«Технопарк Мордовия» — один из ключевых проектов в сфере высоких технологий из двенадцати, которые входят в профильную программу Минкомсвязи. Если в 2013 году в саранском технопарке было произведено продукции на 583 млн рублей, то в 2017-м — на 10 млрд. Число рабочих мест за четыре года выросло вдвое — до 2 тысяч.

За несколько лет технопарк обеспечили уникальной инфраструктурой для разработки и производства оптического волокна общего и специального назначения, энергосберегающей светотехники, электроприборов и кабельной продукции. По словам замглавы МЭР Вадима Живулина, доступ к ней имеют 123 резидента, из которых 103 — субъекты МСП.

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Помимо IT, «Технопарк-Мордовия» специализируется на разработке и производстве композиционных материалов и биотехнологиях. В Национальном рейтинге технопарков России 2019 года он занял вторую строчку.

Промышленный технопарк «Южная промзона» в Карелии, который изначально получил субсидию только на один год, стал первопроходцем в части создании специализированного технопарка. Карелия — единственный российский регион, где есть месторождения габбро-диабаза. Этот камень активно используется в гражданском и промышленном строительстве, строительстве аэродромов, железных дорог и других объектов. Ключевым покупателем добытого и обработанного в Карелии габбро-диабаза может стать Китай, где запасы этой породы практически истощены.

Быстрый старт взял и киржачский технопарк «ИКСЭл», который получит субсидию на следующие два года. В октябре на его территории открылся завод компании «Русклимат». Он будет выпускать 600 тыс. стальных панельных радиаторов в год. Работу на новом предприятии получили 150 человек, сообщили в администрации Владимирской области. Всего в технопарке трудятся порядка 1,5 тыс. человек, но будет их явно больше: «Русклимат» после одобрения заявки МЭР пообещал построить дополнительно 20 тыс. кв. м площадей.

Источник: Газета Известия