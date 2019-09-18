Террориста и его тайник с мощной бомбой нашли на Кавказе

18 сентября 2019     12
Террориста и его тайник с мощной бомбой нашли на Кавказе

Спецслужбы задержали террориста в Тарумоском районе Дагестана. Об это в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, задержанный является сторонником международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Его схватили, когда он вытаскивал из тайника мощную самодельную бомбу.

Предполагается, что подозреваемый гражданин России 2000 года рождения готовил теракт против сотрудников силовых ведомств и органов власти республики.

Ранее сообщалось, что в городе Чегем в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое участников религиозно-экстремистской группировки, планировавших теракты в регионе. На месте перестрелки обнаружены автоматы, патроны и самодельное взрывное устройство.

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Источник: Лента.Ру

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