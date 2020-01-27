Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Террористы атаковали несколько нефтехранилищ в сирийском портовом городе Банияс. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя министерства нефти и минеральных ресурсов страны.

По данным источника, взрывные устройства были заложены водолазами. Отмечается, что ремонтные бригады уже ведут работы и устраняют неполадки для возобновления работы нефтеналивной станции.

18 января сообщалось, что около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб. Отмечалось, что продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту. Джихадисты при нападении на позиции сирийской армии задействовали шесть танков. Правительственным силам удалось отразить удар террористов, и тем пришлось отступить.

Источник: Лента.Ру