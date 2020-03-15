Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

15 марта 2020     22
Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат, приводят слова личного врача главы государства Шона Конли агентство Reuters.

Ранее Трамп выступил на брифинге перед журналистами, где сказал, что сдал тест на коронавирус.

Он также заявил, что проверять состояние здоровья будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и Майком Пенсом.

Мерить температуру стали и у журналистов перед пресс-конференциями с участием главы государства, сообщает USA Today.

Известно, что ранее Трамп вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене.

Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным. Однако Шлапп утверждает, что его взаимодействие с зараженным было коротким, после контакта он помыл руки и использовал дезинфицирующее средство.

Издание The Washington Post ранее обвиняло американского президента в игнорировании рекомендаций медиков по профилактике коронавируса. Так, на одном из мероприятий он здоровался с присутствующими за руки, касался их и по меньшей мере 30 раз дотронулся до микрофона.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В школах Перми с 16 марта введено свободное посещение
В школах Перми с 16 марта введено свободное посещение

04:20 Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в регионе с 16 марта вводится свободное посещение школ. РИА Новости …


Учёные разных стран проявили интерес к российской обсерватории «Спектр-УФ»
Учёные разных стран проявили интерес к российской обсерватории «Спектр-УФ»

04:39 Четырнадцать научных коллективов из разных стран выразили желание принять участие в научной программе российской космической ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ». © …


Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом
Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что …


Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым …


Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус
Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Результат теста президента США Дональда Трампа на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты