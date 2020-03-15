Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат, приводят слова личного врача главы государства Шона Конли агентство Reuters.

Ранее Трамп выступил на брифинге перед журналистами, где сказал, что сдал тест на коронавирус.

Он также заявил, что проверять состояние здоровья будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и Майком Пенсом.

Мерить температуру стали и у журналистов перед пресс-конференциями с участием главы государства, сообщает USA Today.

Известно, что ранее Трамп вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене.

Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным. Однако Шлапп утверждает, что его взаимодействие с зараженным было коротким, после контакта он помыл руки и использовал дезинфицирующее средство.

Издание The Washington Post ранее обвиняло американского президента в игнорировании рекомендаций медиков по профилактике коронавируса. Так, на одном из мероприятий он здоровался с присутствующими за руки, касался их и по меньшей мере 30 раз дотронулся до микрофона.

Источник: Газета Известия