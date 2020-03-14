Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора умерла от коронавируса. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Он рассказал, что узнал о смерти тети Энн несколько дней назад, находясь в студии в центре Дублина, где должен был объявить о пожертвовании. «Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит», — добавил Макгрегор.

В том же посте спортсмен призвал всех соблюдать гигиену рук и лица, чтобы не заразиться вирусом.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру стали более 5,4 тысячи человек. Общее число зараженных превысило 145 тысяч, 72 тысячи человек вылечились.

Источник: Лента.Ру