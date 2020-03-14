Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

14 марта 2020     27
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора умерла от коронавируса. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Он рассказал, что узнал о смерти тети Энн несколько дней назад, находясь в студии в центре Дублина, где должен был объявить о пожертвовании. «Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит», — добавил Макгрегор.

В том же посте спортсмен призвал всех соблюдать гигиену рук и лица, чтобы не заразиться вирусом.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру стали более 5,4 тысячи человек. Общее число зараженных превысило 145 тысяч, 72 тысячи человек вылечились.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Число жертв заражения COVID-19 на Филиппинах возросло до шести
Число жертв заражения COVID-19 на Филиппинах возросло до шести

06:55 На Филиппинах от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались шесть человек. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на …


К профилактике коронавируса предложили привлечь студентов-медиков
К профилактике коронавируса предложили привлечь студентов-медиков

07:04 Александра Рыкова Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав и Минобрнауки с предложением привлечь …


Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора умерла от коронавируса. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, …


Назван главный приз в тюремном турнире по футболу с Роналдиньо
Назван главный приз в тюремном турнире по футболу с Роналдиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в тюремном турнире по футболу, где главным призом является 16-килограммовый поросенок. …


Американский самолет запросил посадку в России и улетел
Американский самолет запросил посадку в России и улетел

Американский пассажирский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, запросил экстренную посадку на Камчатке и улетел. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты