Техасский стрелок раскрыл мотив массового убийства посетителей торгового центра

4 августа 2019     11
Техасский стрелок раскрыл мотив массового убийства посетителей торгового центра

21-летний Патрик Крузиус, расстрелявший посетителей торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), до преступления опубликовал манифест. Об этом сообщает Washington Post.

На его странице в Twitter появился текст, в котором Крузиус поддерживает преступника, расстрелявшего прихожан двух мечетей в Новой Зеландии в марте этого года. Помимо этого, он утверждает, что своим действием он пытается защитить свою страну от «иностранного вторжения», из-за которого страдает культура и экономика США.

Сейчас аккаунт Крузиуса заблокирован.

Источник: Лента.Ру

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