Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни

2 сентября 2019     31
Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни

Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен. Об этом пишет New York Times.

Уточняется, что 36-летний преступник работал в сфере грузовых перевозок.

Инцидент произошел 1 сентября. Мужчина открыл стрельбу по полицейским, остановившим его автомобиль для проверки, затем угнал почтовый фургон и начал стрелять по прохожим. Погибли семь человек, еще более 20 получили ранения. В ходе перестрелки с полицией преступник был убит.

За прошедший месяц в США произошло несколько случаев массовой стрельбы. В ночь на воскресенье, 4 августа, Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Еще два расстрела произошли в городах Чикаго и Эль-Пасо. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали.

Источник: Лента.Ру

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