Тигр ворвался в деревню и покалечил людей

28 января 2020     20
Тигр ворвался в деревню и покалечил людей

В индийском штате Махараштра тигр ворвался в деревню и покалечил несколько человек. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

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00:02 — 29 декабря 2019

Совсем озверели

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Хищника заметили в населенном пункте около 13 часов в субботу, 25 января. Рядом собралась толпа, которая пыталась прогнать его с поля. Тигр бросился на людей и успел ранить по меньшей мере троих, после чего скрылся.

Пострадавших доставили в больницу. Прибывшие сотрудники лесного ведомства предприняли попытку поймать животное, но тому удалось уйти. Местные жители утверждают, что перед нападением тигр восемь дней бродил в окрестностях деревни.

В 2019 году сообщалось, что в индийском штате Пенджаб разъяренный леопард напал на пятерых местных жителей. Сотни людей забрались на крыши домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным.

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Источник: Лента.Ру

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